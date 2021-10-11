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    17:20, 11 Октябрь 2021 | GMT +6

    Осадки, туман, гололед ожидаются в Нур-Султане и 10 регионах Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Штормовое предупреждение объявлено в столице и 10 регионах страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    Ночью и утром 12 октября на юго-востоке Акмолинской области ожидаются туман, гололед. Ветер северный с переходом на юго-западный утром и днем на севере области - порывы 15-20 м/с. В Кокшетау утром и днем 12 октября ветер юго-западный порывы 15 м/с.

    В Нур-Султане ночью и утром 12 октября ожидается туман, гололед.

    Днем 12 октября в центре Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный, восточный, 15-20 м/с с пыльной бурей.

    Ночью 12 октября в восточной части Восточно-Казахстанской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег). На севере и в центре области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, на юго-востоке области 15-20 м/с.

    Ночью и утром 12 октября на западе и севере Карагандинской области ожидается туман. Ветер северный с переходом на юго-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью 12 октября ожидается туман.

    Днем 12 октября, сутки 13 октября в горных районах Туркестанской области ожидается ветер юго-восточный, восточный, 15-20 м/с.

    12-13 октября в Алматинской области ожидается в: Киргизский Алатау осадки (дождь, снег). Временами туман. Ветер северо-западный с переходом на северо-восточный, 15-20 м/с, днем 13 октября порывы 25 м/с. Западный Алтай: 12 октября осадки, ночью сильные осадки (дождь, снег). Тарбагатай: 12 октября ветер юго-западный с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с.

    Днем 12 октября на юго-востоке Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на юго-востоке области 15-20 м/с.

    12 октября в Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На севере, западе области - гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с. В Петропавловске 12 октября ожидаются осадки (дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный, западный, 15-20 м/с.

    12 октября на юге, севере Павлодарской области ожидается гололед.

    12 октября на юго-западе Атырауской области днеможидается пыльная буря, ветер юго-восточный, на юго-западе области - порывы 15-20 м/с.

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