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Осадки пройдут на большей части территории Казахстана

6 Февраля 2020 00:08
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Осадки пройдут на большей части территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана будет находиться в ложбине Северо-Западного циклона, в связи с чем 6 февраля ожидаются осадки, лишь в южной половине – погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на юго-западе с пыльной бурей, в северной и восточной части с метелевыми явлениями, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Акмолинской, Костанайской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются метель, туман, гололед, усиление ветра 15-25 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, метель, ночью местами 15-20 м/с, днем на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

В Атырауской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, в Карагандинской местами, в Актюбинской области днем в Мугалжарском районе усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангыстауской области местами ожидаются усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.

В Жамбылской, Кызылординской, ночью и утром в Туркестанской области местами – туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области ночью местами ожидается туман.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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