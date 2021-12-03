+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: 3 °С
Алматы: 8 °С
USD 431.07 EUR 485.51
RUB 5.69 CNY 67.47
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Осадки прогнозируют 3 декабря в Казахстане

3 Декабря 2021 00:25
Поделиться:
Осадки прогнозируют 3 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть РК будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов – ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и низовая метель, на юге республики – пыльная буря, гроза. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Метель, гололед, туман: штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах
На 30 см промерзли малые реки в СКО В СКО высота снега близка к среднемноголетним значениям Костанайцев предупредили о гололеде

По информации РГП «Казгидромет», в Восточно-Казахстанской области ночью на западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, на западе, в центре, в восточной части области с низовой метелью, днем на северо-западе области – туман, гололед. В Карагандинской области ночью на западе, в центре, днем на севере, востоке, в центре области ожидаются гололед, низовая метель, на севере, востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на северо-востоке области ожидаются низовая метель, гололед, на западе области – туман, на юге, северо-востоке области - усиление ветра 15-20 м/с. В восточной половине Акмолинской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель, гололед, на западе области – туман.

В Костанайской области ночью на востоке области ожидаются гололед, низовая метель, на юге области – туман, днем на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед, на севере, западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23 м/с, на юго-западе области с пыльной бурей, в горных и предгорных районах – туман.

На западе, севере, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, на западе, севере области – с пыльной бурей, днем в горных районах области – гроза.

На севере Актюбинской, Кызылординской, ночью и утром Атырауской, на севере, западе Мангистауской области ожидается туман.

На северо-западе, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Алматинской области в районе Алаколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Метель, гололед, туман: штормовое предупреждение объявлено в 8 регионах
На 30 см промерзли малые реки в СКО
В СКО высота снега близка к среднемноголетним значениям
Костанайцев предупредили о гололеде
Популярное
1 Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
2 Когда запустят новые станции метро в Алматы
3 Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
4 Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
5 Девушка совершила самоубийство в Алматы
6 753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Читайте также
Неблагоприятные  метеоусловия будут в Нур-Султане и Алматы
Осадки ожидаются на западе Казахстана 2 декабря
Не нужно паниковать из-за омикрон-штамма - Алмаз Шарман
Когда запустят новые станции метро в Алматы
Содержательницу притона задержали в Нур-Султане
Вор в женской одежде украл из дома алматинцев бриллианты на 4 млн тенге
Девушка совершила самоубийство в Алматы
753 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz

Архив