Осадки прогнозируют 3 декабря в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть РК будет находиться под влиянием ложбины северо-западного циклона и связанных с ним атмосферных фронтальных разделов – ожидаются осадки в виде дождя и снега, гололед и низовая метель, на юге республики – пыльная буря, гроза. Местами по республике ожидаются туман, усиление ветра, передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Восточно-Казахстанской области ночью на западе, днем на большей части области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, на западе, в центре, в восточной части области с низовой метелью, днем на северо-западе области – туман, гололед. В Карагандинской области ночью на западе, в центре, днем на севере, востоке, в центре области ожидаются гололед, низовая метель, на севере, востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области ночью на северо-востоке области ожидаются низовая метель, гололед, на западе области – туман, на юге, северо-востоке области - усиление ветра 15-20 м/с. В восточной половине Акмолинской области ожидаются усиление ветра 15-20 м/с, низовая метель, гололед, на западе области – туман.

В Костанайской области ночью на востоке области ожидаются гололед, низовая метель, на юге области – туман, днем на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Павлодарской области ожидаются низовая метель, гололед, на севере, западе области – усиление ветра 15-20 м/с.

На юго-западе, в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром порывы 23 м/с, на юго-западе области с пыльной бурей, в горных и предгорных районах – туман.

На западе, севере, в горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-23 м/с, на западе, севере области – с пыльной бурей, днем в горных районах области – гроза.

На севере Актюбинской, Кызылординской, ночью и утром Атырауской, на севере, западе Мангистауской области ожидается туман.

На северо-западе, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Алматинской области в районе Алаколя ожидается усиление ветра 15-20 м/с.