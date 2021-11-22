Осадки прогнозируют 23-25 ноября в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В период 23-25 ноября на Казахстан сохранит свое влияние Северо-западный циклон и связанные с ним фронтальные разделы. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

Циклон по-прежнему сохраняет неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно в виде снега), на северо-востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег.

По республике ожидаются туман, гололед, а также порывистый ветер, в северной половине с метелью. Понижение температуры воздуха на западе, северо-западе, севере ночью от 2-10 до 18-23 мороза, днем от 5 мороза - 5 тепла до 5-15 мороза, в центре и на востоке ночью 0-8 мороза, днем 3 мороза - 3 тепла, в южных регионах температура воздуха ночью 6 мороза - 3 тепла, днем 9-17 тепла.