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Осадки ожидаются в выходные в Казахстане

27 Декабря 2019 22:27
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Осадки ожидаются в выходные в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние выходные дни 2019 года в большинстве областей республики с прохождением очередного циклона ожидаются осадки, в северных регионах снегопады и с метелью, в южных – мокрый снег, туман и гололёд. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, к понедельнику ожидается похолодание, но температура воздуха сохранится выше средней климатической.

Ожидаемые метели и туманы ограничат видимость на дорогах до 50…500 м, что вместе с гололёдом создадут сложные условия не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Поэтому будьте внимательны и осторожны на дорогах.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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