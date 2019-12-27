Осадки ожидаются в выходные в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В последние выходные дни 2019 года в большинстве областей республики с прохождением очередного циклона ожидаются осадки, в северных регионах снегопады и с метелью, в южных – мокрый снег, туман и гололёд. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации Казгидромета, к понедельнику ожидается похолодание, но температура воздуха сохранится выше средней климатической.

Ожидаемые метели и туманы ограничат видимость на дорогах до 50…500 м, что вместе с гололёдом создадут сложные условия не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Поэтому будьте внимательны и осторожны на дорогах.