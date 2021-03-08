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    17:12, 08 Март 2021 | GMT +6

    Осадки ожидаются в Казахстане 9 – 11 марта

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 9 – 11 марта 2021 года распространило РГП «Казгидромет». Об этом передает МИА «Казинформ».

    «Циклон, смещающийся из районов Екатеринбурга, на большей части республики вызовет осадки. 10 марта на юге прогнозируются сильные осадки в виде снега и дождя. Местами будут наблюдаться туман, метель, гололёд, усиление ветра. В четверг на западные регионы ожидается приток холодных воздушных масс Северо-Западного антициклона и с ним понижение температуры», - говорится в сообщении синоптиков.


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