Осадки ожидаются в Казахстане 8 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 8 ноября, передает МИА «Казинформ».

Погоду на большей части территории Казахстана будет определять циклон с районов Мурманска, с которым ожидается неустойчивый характер погоды, пройдут осадки (преимущественно дождь), на юге в горных районах ожидается сильный дождь. Местами по республике ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, туман, гололед, на севере низовая метель. Лишь юго-восток и восток страны будут находиться под влиянием отрога антициклона, с чем сохраняется погода без осадков.

В Акмолинской области местами - туман, гололед, ночью местами, днем на большей части ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. В Северо-Казахстанской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью местами, днем на большей части усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с. В Жамбылской области местами - ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Туркестанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 23-28 м/с. В Мангыстауской, Павлодарской, утром и днем в Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской областях местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, в Актюбинской, Костанайской областях местами – гололед. В Карагандинской области местами – туман, усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами ожидается усиление ветра 15-20, днем порывы 25 м/с. Днем в Алматинской области в районе Жаланашколя ожидается усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с.