Осадки ожидаются в Казахстане 4 ноября

4 Ноября 2022, 00:03

4 Ноября 2022, 00:03

Осадки ожидаются в Казахстане 4 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 4 ноября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере – гололед.

Днем на западе Акмолинской, на севере Костанайской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.