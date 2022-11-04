Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Осадки ожидаются в Казахстане 4 ноября

4 Ноября 2022, 00:03
Осадки ожидаются в Казахстане 4 ноября
4 Ноября 2022, 00:03

Осадки ожидаются в Казахстане 4 ноября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 4 ноября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

По республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере – гололед.

Днем на западе Акмолинской, на севере Костанайской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.

Новости по теме
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Снегопад в Алматы: 136 ДТП произошло за сутки
Последствия снегопада устраняют в Алматы
Читайте также
Штормовое предупреждение объявлено в ряде регионов Казахстана
Спасатели нашли трех потерявшихся жителей Жамбылской области
Последствия снегопада устраняют в Алматы
Все дороги по стране открыты - МЧС
Неустойчивую погоду прогнозируют синоптики в Казахстане 17 ноября
Неблагоприятные метеоусловия 17 ноября ожидаются в Астане и Шымкенте
Первый снег выпал в Таразе
Туман и гололед ожидаются в Алматы
Новости партнеров
Популярное
1 Четыре солнца, или гало над Байконуром
2 Грузовые вагоны сошли с рельсов под Карагандой
3 Казахстанка Мария Лукьянова завоевала золотую медаль на турнире по настольному теннису
4 Вынесший из огня людей столичный пожарный находится в тяжелом состоянии
5 КНБ задержал преступную группу, планировавшую массовые беспорядки 20 ноября

Лента новостей

Тенденции
Еркин Тукумов
Казахстану необходимо адаптироваться к современным быстроменяющимся процессам
Айдос Сарым
Здесь вопросы к прокуратуре и технадзору