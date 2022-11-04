Осадки ожидаются в Казахстане 4 ноября
4 Ноября 2022, 00:03
4 Ноября 2022, 00:03
Осадки ожидаются в Казахстане 4 ноября
АСТАНА. КАЗИНФОРМ – 4 ноября с прохождением атмосферных фронтальных разделов на всей территории РК сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут осадки в виде дождя и снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
По республике ожидаются туман, усиление ветра, на северо-западе, севере с низовой метелью, на западе, северо-западе, севере – гололед.
Днем на западе Акмолинской, на севере Костанайской областей ожидаются сильные осадки (дождь, снег), в горных районах Туркестанской области ожидается сильный дождь.
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