Осадки ожидаются в Казахстане 27 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В РГП «Казгидромет» озвучили прогноз погоды на 27 февраля, передает МИА «Казинформ».

На восточную половину республики будет оказывать влияние антициклон, а на западную половину страны будет смещаться северо-западный циклон, в связи с чем на большей части республики ожидается снег, на западе – осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке и востоке страны ожидается погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Западно-Казахстанской, Атырауской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Актюбинской области местами ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра, днем на большей части 15-20 м/с. В Туркестанской области местами ожидаются низовая метель, туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской областях ожидаются днем метель, местами усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Жамбылской области местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с.

В Костанайской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с, в Костанайской области - местами метель. В Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Мангыстауской областях местами ожидается туман, в Мангыстауской области – гололед.