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Осадки ожидаются в Казахстане 25 февраля

25 Февраля 2022 00:37
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Осадки ожидаются в Казахстане 25 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Ложбина циклона будет оказывать влияние на северные, центральные и западные регионы РК, с чем сохраняется неустойчивый характер погоды - пройдет снег с низовой метелью, на западе - осадки в виде дождя и снега с гололедными явлениями. Об этом передает МИА «Казинформ»

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По информации РГП «Казгидромет», на юге, юго-западе и востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман и усиление ветра.

На юге, западе, северо-востоке Акмолинской области ожидаются низовая метель, днем на севере – гололед, на западе, юге – туман, на северо-западе, востоке области усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на востоке, днем на юге, востоке Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, на юго-западе области туман, на севере, востоке усиление ветра 15-20 м/с. Ночью на севере Павлодарской области ожидаются низовая метель, усиление ветра 18 м/с, днем – гололед.

На востоке Костанайской области ожидаются низовая метель, усиление ветра 15 м/с, на юге области – туман, гололед.

В районе Жаланашколя Алматинской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Актюбинской области ожидаются туман, гололед.

Ночью и утром на севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман.

На западе, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. На севере, западе, в центре Атырауской, на севере Мангистауской, Кызылординской, на севере, западе Карагандинской областей ожидается туман.


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