Осадки ожидаются в Казахстане 23 декабря

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большую часть территории РК 23 декабря по-прежнему будет оказывать влияние Северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты принесут осадки (дождь, снег), за исключением юго-востока страны, где ожидается погода преимущественно без осадков. По республике ожидается туман, гололед, усиление ветра на северо-западе, севере, востоке, в центре страны с низовой метелью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются метель, гололед, усиление ветра ночью 15-20, порывы 23 м/с, днем на востоке области 15-20, порывы 23 м/с, на юго-западе области – туман.

На севере Павлодарской области ожидаются метель, на юге, востоке области туман, гололед, ночью усиление ветра порывы 15-20 м/с.

На западе, севере, в центре Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, туман, усиление ветра на западе, в центре области 15-20 м/с.

На северо-западе, западе Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на севере, юге области – туман, усиление ветра на западе, юго-востоке, в центре области 15-20, ночью порывы 23 м/с.

На севере и в центре Кызылординской, на севере, в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман, на юго-западе, северо-востоке и в горных районах Жамбылской, днем в центре Кызылординской области усиление ветра 15-23 м/с.

На северо-западе и юге Акмолинской области ожидаются низовая метель, гололед, туман, усиление ветра ночью на востоке, днем на юге области 15-20 м/с.

На востоке, севере Атырауской, на западе, севере Мангистауской области ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе Актюбинской, ночью на севере, северо-востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На востоке, северо-западе Костанайской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, ночью усиление ветра на востоке области 15-20 м/с.

Ночью и утром на востоке и юге Алматинской области ожидается туман, в районе Алакольских озер усиление ветра 17-22 м/с.

На севере, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.