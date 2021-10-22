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    00:18, 22 Октябрь 2021 | GMT +6

    Осадки ожидаются в Казахстане 22 октября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Погоду большей части РК будет по-прежнему определять ложбина циклона и связанные с ней атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на юге и юго-востоке сильные осадки (дождь, снег), лишь в Атырауской, Мангистауской областях под влиянием отрога антициклона ожидается погода без осадков. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», на большей части страны ожидается туман, на юго-западе – пыльная буря, на северо-западе, севере, центре и востоке страны – гололед, низовая метель.

    На северо-западе, юго-востоке Акмолинской, на северо-западе Костанайской, на востоке, днем на западе и севере Карагандинской, днем на севере Восточно-Казахстанской областей ожидается туман, низовая метель, гололед, на большей части областей – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    На севере и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, гололед, на западе, юго-западе, северо-востоке области и в горных районах – усиление ветра 15-20, порывы 25 м/с. Ночью и утром на западе Атырауской, в горных районах Туркестанской областей ожидается туман, на севере и в центре областей – усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере и западе Северо-Казахстанской области ожидается гололед, низовая метель, на большей части области – усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    Ночью на юге Павлодарской, на севере Актюбинской, на востоке Западно-Казахстанской областей ожидается гололед, днем на большей части областей – усиление ветра 15-20 м/с. Днем на юго-западе и северо-востоке Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с с пыльной бурей.


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