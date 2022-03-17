Осадки ожидаются в Казахстане 17 марта

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части Казахстана 17 марта ожидаются осадки, в южной половине преимущественно в виде дождя, в горных районах юга пройдут сильные осадки (дождь, снег), лишь на севере республики ожидается погода без осадков. По РК ожидаются усиление ветра, туман, гололед, низовая метель. На юге республики - гроза. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на северо-востоке, в горных районах - усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

Ночью и утром на севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается туман, на дорогах – гололедица, на юге, западе области - усиление ветра 15-20 м/с.

В горных, предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, на западе, севере, в горных районах области - усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, в центре Актюбинской области ожидается низовая метель, на севере, востоке, в центре области - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Костанайской области ожидается туман, днем на юге области - усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается туман, на юге – гололед, днем на севере, северо-востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, в горных районах Алматинской области ожидается туман, на востоке - усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге, востоке Карагандинской области - усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Мангистауской области – туман, гололед.

На севере, западе Акмолинской, на западе, Атырауской, на севере, юге Северо-Казахстанской, на западе, юге Павлодарской областей ожидается туман.