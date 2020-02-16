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Осадки ожидаются в Казахстане 16 февраля

16 Февраля 2020 00:11
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Осадки ожидаются в Казахстане 16 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 февраля на большую часть республики сохраняют свое влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды: в северной половине пройдет снег, в южной – осадки, в виде дождя и снега. Местами ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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В Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, ночью в Кызылординской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 17-22 м/с, ночью в районе Жаланашколя до 30 м/с.

В Жамбылской, ночью и утром в Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Жамбылской области порывы 23-28 м/с.

В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области с метелью.

В Атырауской, Северо-Казахстанской областях - местами туман, гололед.

В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях - местами туман.

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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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