-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 19:14
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Осадки ожидаются в Казахстане 16 февраля
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - 16 февраля на большую часть республики сохраняют свое влияние атмосферные фронтальные разделы, в связи с чем сохранится неустойчивый характер погоды: в северной половине пройдет снег, в южной – осадки, в виде дождя и снега. Местами ожидаются туман, гололед, метель и усиление ветра, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
В Карагандинской, Костанайской, Акмолинской, ночью в Кызылординской областях местами ожидаются низовая метель, туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.
В Алматинской области местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 17-22 м/с, ночью в районе Жаланашколя до 30 м/с.
В Жамбылской, ночью и утром в Туркестанской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, ночью в Жамбылской области порывы 23-28 м/с.
В Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, усиление ветра 15-20 м/с, в Восточно-Казахстанской области с метелью.
В Атырауской, Северо-Казахстанской областях - местами туман, гололед.
В Западно-Казахстанской, Актюбинской областях - местами туман.
- Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана
- Неустойчивый характер погоды прогнозируют в Казахстане 15 февраля
- Штормовое предупреждение объявлено в шести регионах Казахстана
- Несколько автомобилей вызволили из снежного плена в Костанайской области
- Осадки и похолодание – прогноз погоды в Казахстане на 15 – 17 февраля
- Из-за непогоды возобновлена работа оперативных штабов в четырех регионах страны
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана