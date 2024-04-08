Осадки ожидаются в Казахстане

О прогнозе погоды в Казахстане на 8 апреля сообщили синоптики, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», на большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем — дождь.

Сильный дождь прогнозирутся в центре, днем — на севере страны. Лишь на юго-западе, юго-востоке ожидается погода без осадков. По РК синоптики прогнозируют туман, усиление ветра, на северо-западе, востоке, юге страны — гроза, на юге — шквал.