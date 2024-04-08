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    01:03, 08 Апрель 2024 | GMT +6

    Осадки ожидаются в Казахстане

    дождь
    Фото: pixabay.com

    О прогнозе  погоды в Казахстане на 8 апреля сообщили синоптики, передает агентство Kazinform.

    По информации РГП «Казгидромет», на большей части территории РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохраняется неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, на северо-западе, севере, в центре республики ночью пройдут осадки (дождь с переходом в снег), днем — дождь. 

     Сильный дождь прогнозирутся в центре, днем — на севере страны. Лишь на юго-западе, юго-востоке ожидается погода без осадков. По РК синоптики прогнозируют туман, усиление ветра, на северо-западе, востоке, юге страны — гроза, на юге — шквал.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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