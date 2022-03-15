Осадки ожидаются в Казахстане 15 марта
На западе, востоке Акмолинской области ожидается усиление ветра с низовой метелью, ночью и утром на юге области – туман.
На севере и в горных районах Алматинской области ожидается туман, ночью на востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.
На юге и в горных районах Туркестанской области ожидаются туман, гроза, в горных районах области – усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, в горных районах Жамбылской области ожидаются туман, гололед, в горных районах области - усиление ветра 15-20 м/с.
На северо-западе Актюбинской, на юге, западе Северо-Казахстанкой областей ожидается низовая метель, в Актюбинской области на северо-западе – усиление ветра 18 м/с.
На севере Западно-Казахстанской, на востоке Атырауской, на северо-востоке Мангистауской областей ожидаются туман, гололед.
На юге, западе Костанайской, ночью на западе, юге Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юге Павлодарской, на севере Кызылординской областей ожидается туман.