Осадки ожидаются в Казахстане 10 – 12 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 10-12 ноября 2020 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Обской губы. Пройдут осадки, в южной и восточной части местами сильные. Ожидается на большей части усиление ветра. Местами туман, гололед и низовая метель», - говорится в сообщении синоптиков.