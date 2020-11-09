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Осадки ожидаются в Казахстане 10 – 12 ноября

9 Ноября 2020 10:48
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Осадки ожидаются в Казахстане 10 – 12 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 10-12 ноября 2020 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Обской губы. Пройдут осадки, в южной и восточной части местами сильные. Ожидается на большей части усиление ветра. Местами туман, гололед и низовая метель», - говорится в сообщении синоптиков.


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#Казгидромет   #Погода  
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