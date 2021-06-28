Осадки ожидаются на значительной территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На значительной части территории Казахстана ожидаются дожди. Об этом сообщает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

На севере, центре, западе и центре Казахстана с прохождением атмосферных фронтов пройдут кратковременные дожди с грозами. На востоке и юге ожидается погода без осадков. На севере, западе и юго-востоке страны ожидается усиление ветра, на севере – ночью и утром туман, на юго-востоке и западе – град.

В Жамбылской области местами ожидаются гроза, град, усиление ветра 15–20 м/с. В Павлодарской, днем в Актюбинской областях местами ожидаются гроза, усиление ветра 15–20 м/с. В Акмолинской, Карагандинской, Атырауской областях местами ожидается гроза, в Атырауской области – град. Ночью и утром в Северо-Казахстанской области местами ожидается туман.

Днем в Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской областях сохранится сильная, местами очень сильная жара. На большей части Жамбылской, Кызылординской, Актюбинской областей, местами в Карагандинской области, на юге Костанайской области сохранится сильная жара.

На большей части Кызылординской, Мангистауской, Атырауской, Актюбинской, Туркестанской, Жамбылской, местами в Карагандинской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Алматинской областях сохранится чрезвычайно высокая пожарная опасность.