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Осадки ожидаются на севере Казахстана 13 ноября

13 Ноября 2021 00:05
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Осадки ожидаются на севере Казахстана 13 ноября

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Южные регионы Казахстана 13 ноября будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Погоду на остальной части республики по-прежнему будет определять ложбина северо-западного циклона, с которой пройдут осадки, в северных регионах преимущественно в снег. На большей части страны ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

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На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юго-востоке области – туман.

Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на западе области – туман.

Ночью в горных районах, днем в северной части и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на большей части усилится ветер 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на юге области – туман, днем на севере области усилится ветер 15-20 м/с.

Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидаются гололед, туман, днем на юге области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере Актюбинской, Костанайской областях ожидаются гололед, низовая метель, на севере Актюбинской, на востоке Костанайской областях усилится ветер 15-20 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В горных районах Жамбылской области ожидается туман, усилится ветер 15-20 м/с.

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