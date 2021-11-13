-
-
-
-
вчера 23:00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 21:33
-
-
-
Осадки ожидаются на севере Казахстана 13 ноября
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Южные регионы Казахстана 13 ноября будут под влиянием поля повышенного давления, с чем ожидается погода преимущественно без осадков. Погоду на остальной части республики по-прежнему будет определять ложбина северо-западного циклона, с которой пройдут осадки, в северных регионах преимущественно в снег. На большей части страны ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».
На северо-западе, юго-востоке Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с, ночью и утром на юго-востоке области – туман.
Днем на севере, западе Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на западе области – туман.
Ночью в горных районах, днем в северной части и юге Восточно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на большей части усилится ветер 15-20 м/с.
Днем на северо-западе Карагандинской области ожидаются гололед, низовая метель, ночью и утром на юге области – туман, днем на севере области усилится ветер 15-20 м/с.
Ночью на востоке, днем на севере Павлодарской области ожидаются гололед, туман, днем на юге области усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, северо-западе, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20 м/с.
На севере Актюбинской, Костанайской областях ожидаются гололед, низовая метель, на севере Актюбинской, на востоке Костанайской областях усилится ветер 15-20 м/с.
На севере, востоке Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на севере Мангистауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В горных районах Жамбылской области ожидается туман, усилится ветер 15-20 м/с.
- Штормовое предупреждение объявлено в 11 регионах Казахстана
- 23 человека спасли из снежных заносов в Актюбинской области
- Снег и дождь: прогноз погоды в Казахстане на три дня
- Неблагоприятные метеоусловия будут в Алматы, Шымкенте и Балхаше
- Осадки ожидаются в Казахстане 12 ноября
- В два-три раза больше выпадет снега предстоящей зимой в Нур-Султане – представитель столичного ДЧС
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана