Осадки ожидаются на большей части территории Казахстана 8 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О погоде на 8 февраля рассказали синоптики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Большая часть территории Казахстана будет по-прежнему находиться под влиянием северо-западного циклона, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), лишь на юге, юго-востоке республики сохранится погода без осадков. Местами по республике сохраняются туман, гололед, усиление ветра, на северо-западе и севере с метелью.

В Акмолинской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами метель, гололед, в Акмолинской, Северо-Казахстанской областях - туман. В Костанайской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются гололед, туман, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, в Костанайской области с метелью.

В Мангистауской, Карагандинской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с. В Кызылординской, днем в Туркестанской областях местами – усиление ветра 15-20 м/с. В Алматинской области в районе Жаланашколя сохранится усиление ветра 18-23 м/с. В Атырауской, Актюбинской областях местами ожидаются туман, гололед. В Западно-Казахстанской, Жамбылской областях местами ожидается туман.