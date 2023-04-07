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Осадки ожидаются на большей части Казахстана 7 апреля

Махаббат Сыздыкова
7 Апреля 2023, 00:15
Осадки ожидаются на большей части Казахстана 7 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Осадки ожидаются на большей части Казахстана, лишь на западе страны ожидается ясная погода, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Большая часть территории республики будет находиться под влиянием уходящего циклона, с которым прогнозируются осадки, в северных регионах - дождь с переходом в снег, на юге, юго-востоке Казахстана пройдут дожди, в горных районах - сильные дожди. Лишь на западе страны ожидается ясная погода без осадков. По республике ожидаются усиление ветра, туман, в северных областях - гололед, на юге, юго-западе, юго-востоке – гроза, на юге и юго-востоке - град», - говорится в сообщении синоптиков.

Согласно их прогнозу, днем на юге, в горных районах Алматинской, Жамбылской, в горных районах Туркестанской областей, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный дождь.

Ночью на севере Жетысуской области сохраняются заморозки 1 градус.

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