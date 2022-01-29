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Осадки ожидаются на большей части Казахстана 29 января

29 Января 2022 02:20
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Осадки ожидаются на большей части Казахстана 29 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 29 января представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

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«Атмосферные фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, в связи с чем на большей части РК – пройдут осадки, ночью и утром в горных и предгорных районах юга страны сильные осадки (дождь, снег), ожидаются усиление ветра, метель, гололед. И только на севере и востоке страны под влиянием отрога антициклона сохранится погода без осадков. Местами по республике ожидается туман», - сообщают синоптики.

В Туркестанской области на юге и в горных, предгорных районах ожидаются туман, днем гололед, на западе, юге области и предгорных районах усиление ветра до 17-22, в горных районах и на севере области 25 м/с, на горных перевалах порывы 30 м/с и более.

В Жамбылской области на юго-западе, северо-востоке, в горных районах ожидается гололед, на севере области, в горных и предгорных районах - туман, на юго-западе, северо-востоке области и в горных районах усилится ветер до 15-20 м/с, на юго-западе области порывы 23-28, утром и днем 30 м/с и более.

В Кызылординской области на севере ожидается туман, в центре и на востоке усиление ветра до15-20 м/с, гололед, метель.

На востоке Мангистауской и Атырауской, на севере Костанайской, на северо-западе Западно-Казахстанской, на западе Северо-Казахстанской, на севере и юге Восточно-Казахстанской, ночью и утром на юго-западе Акмолинской области ожидается туман.

На юге, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед, усиление ветра до 15-20 м/с.

В Алматинской области в районе Алакольских озер усилится ветер до 17-22 м/с, днем на западе, севере и в горных, предгорных районах ожидаются туман, гололед.


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