Осадки ожидаются на большей части Казахстана 26 октября

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 26 октября 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Большая часть РК будет находиться под влиянием циклона и связанными с ним атмосферными фронтами, где ожидаются осадки (дождь, снег), на юге, юго-востоке страны сильный дождь в горных районах, сильные осадки (дождь, снег). Лишь на западе республики с отрогом антициклона ожидается погода без осадков. Так же по стране ожидаются усиления ветра, туман, на северо-западе, севере – гололед.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в Астане, Алматы и 12 регионах страны.