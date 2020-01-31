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Осадки ожидаются лишь на западе Казахстана 31 января
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Практически вся территория Казахстана 31 января будет находиться под влиянием Северо-западного антициклона, в связи, с чем на большей части республики ожидается погода без осадков, лишь запад республики будет находиться в зоне атмосферных фронтов, где ожидаются осадки. Местами сохраняются туман, гололед, на юго-востоке и северо-западе усиление ветра и низовая метель, передает МИА «Казинформ».
По информации Казгидромета, по республике местами сохраняется туман, в Западно-Казахстанской и Атырауской областях местами гололед, в Жамбылской области местами усиление ветра 15-20 м/с с низовой метелью, в Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.
В Актюбинской области в Мугоджарском районе порывы ветра 18 м/с.
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