РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    00:37, 06 Декабрь 2023 | GMT +6

    Осадки ожидаются 6 декабря в Казахстане

    осадки
    Фото: Kazinform

    На большую часть республики по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты, пройдут осадки в виде дождя и снега, передает агентство Kazinform

    По информации РГП «Казгидромет», лшь на юге, юго-востоке страны сохранится погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

    В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке, юге временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

    В области Абай на севере, западе, в центре временами - очень сильный ветер 30 м/с и более.

    Теги:
    Погода Регионы Казахстана Регионы Казгидромет
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!