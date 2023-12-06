Осадки ожидаются 6 декабря в Казахстане

На большую часть республики по-прежнему будет оказывать влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронты, пройдут осадки в виде дождя и снега, передает агентство Kazinform.

По информации РГП «Казгидромет», лшь на юге, юго-востоке страны сохранится погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туман, гололед, усиление ветра.

В Восточно-Казахстанской области на севере, востоке, юге временами ожидается очень сильный ветер 30 м/с и более.

В области Абай на севере, западе, в центре временами - очень сильный ветер 30 м/с и более.