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вчера 20:51
Осадки ожидаются 5 января в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз важнейших явлений погоды на 5 января представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
«С прохождением фронтальных разделов на севере, в центре РК пройдет снег, на юге, западе, востоке страны осадки в виде дождя и снега, днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской области – сильные осадки. Местами по республике ожидаются ожидаются усиление ветра с низовой метелью, туман, гололед», - сообщают синоптики.
На западе, севере Восточно-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, на западе, востоке, усиление ветра 15-20 м/с.
На юге, западе Костанайской области ожидаются гололед, низовая метель, туман, днем – усиление ветра 15-20 м/с.
Ночью на большей части, днем на севере Мангистауской области ожидается гололед, на большей части области – туман, днем на западе области – усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, востоке, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, на северо-западе области усиление ветра 15-20 м/с.
На севере, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель, ночью на севере, западе области – усиление ветра 15-20 м/с.
На востоке, юге Алматинской области ожидается туман, на северо-востоке области - усиление ветра 15-20 м/с.
На севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель.
Ночью и утром на юге, северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидается гололед, на севере, в горных и предгорных районах области – туман.
Днем на севере Кызылординской области ожидается гололед, в центре области – туман.
На большей части Туркестанской области ожидается туман.
На востоке, севере Карагандинской области ожидается низовая метель.
Ночью на юге Павлодарской области – туман, гололед.
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