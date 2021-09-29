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    00:38, 29 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Осадки ожидаются 29 сентября в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Под влиянием атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут осадки, в центре, на юге и юго-западе страны – дождь с грозой. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет «, л ишь на запад республики будет оказывать свое влияние северный антициклон, в связи с чем ожидается погода без осадков. По республике ожидается усиление ветра, на юге с пыльной бурей, на севере и востоке – туман, на севере – гололед, на юге – гроза.

    В Северо-Казахстанской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на юго-западе области порывы 25 м/с.

    В Костанайской области - усиление ветра 15-20 м/с, на западе, северо-западе области – туман, гололед.

    На юго-западе и в горных районах Жамбылской области ожидается усиление ветра с пыльной бурей, днем на востоке области и в горных районах – гроза.

    На северо-западе Акмолинской области ожидаются туман, гололед, на севере – усиление ветра 15-20 м/с.

    На севере, северо-востоке и северо-западе Восточно-Казахстанской области ожидается туман, днем на юге области – усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем на северо-западе Кызылординской области ожидается гроза, в центре – усиление ветра 15-20 м/с.

    Днем в горных районах Туркестанской, на северо-востоке Актюбинской, на юге и востоке Карагандинской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

    Ночью на западе Павлодарской области ожидается туман.


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