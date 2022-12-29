Осадки ожидаются 29 декабря на большей части Казахстана

29 Декабря 2022, 00:42

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 29 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Западные регионы РК по-прежнему будут под влиянием ложбины циклона, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, на северо-западе, севере, в центре, востоке страны с прохождением атмосферных фронтальных систем пройдет снег, на юге – осадки (дождь, снег). Лишь на юго-востоке РК ожидается погода без осадков. На западе, севере, юге республики ожидается туман, на западе, юге – гололед, на западе, юго-востоке, востоке РК – усиление ветра.

Как ранее сообщалось, шторм ожидается в 10 регионах Казахстана.