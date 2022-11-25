Осадки ожидаются 25 ноября в Казахстане

25 Ноября 2022, 00:33

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть республики остается под влиянием Атлантического циклона сохраняются осадки преимущественно в виде снега. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На западе с отрогом антициклона - погода без осадков. По республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра, на севере, северо-западе, востоке РК - метель.

На юго-востоке Акмолинской области ожидаются сильные осадки (дождь, снег), на севере Карагандинской, ночью на юге Северо-Казахстанской, на востоке Костанайской, днем на северо-востоке Восточно-Казахстанской, на юге Павлодарской областей - сильный снег.