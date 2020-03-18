Осадки ожидаются 18 марта на большей части территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами сохраняются осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, севере и юге погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами, в Туркестанской области в горных районах ожидается гроза, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью – гололед, усиление ветра местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области днем местами усиление ветра 17-22 м/с.

В Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области – гололед.