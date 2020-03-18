+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: 16 °С
USD 435.85 EUR 483.44
RUB 5.84 CNY 62.07
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Осадки ожидаются 18 марта на большей части территории Казахстана

18 Марта 2020 03:35
Поделиться:
Осадки ожидаются 18 марта на большей части территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана с прохождением фронтальных разделов местами сохраняются осадки в виде дождя и снега. Лишь на западе, севере и юге погода без осадков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

Новости по теме
Гололед, туман и усиление ветра прогнозируют синоптики в СКО
Атырау неожиданно накрыл снег Штормовое предупреждение объявлено в Акмолинской и Костанайской областях Штормовое предупреждение объявлено в Северо-Казахстанской области

Местами по республике сохраняются усиление ветра, туман, гололед.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидаются туман, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

В Жамбылской области местами, в Туркестанской области в горных районах ожидается гроза, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Северо-Казахстанской области местами ожидается туман, ночью – гололед, усиление ветра местами 15-20, порывы 25 м/с.

В Кызылординской области местами ожидается туман, днем местами усиление ветра 15-20 м/с.

В Алматинской области днем местами усиление ветра 17-22 м/с.

В Мангистауской, Актюбинской, Костанайской, Карагандинской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области – гололед.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гук Влада
Гук Влада
954-047
rusred@inform.kz

Архив