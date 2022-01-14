Осадки ожидаются 14 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды – пройдет снег, в южной половине – осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», в Западно-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере, юго-востоке области – гололед, низовая метель, на западе, севере области – туман.

На западе, юге, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем на западе, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель, на западе, днем в центре области ожидается усиление ветра 15-22 м/с.

На юге, западе, горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, днем на юго-западе, западе области усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.

На западе Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, днем на западе, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман.

На севере, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, ночью на западе области – туман.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман, на юго-западе области и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

В южной половине Акмолинской, днем на юге Актюбинской областей ожидается низовая метель.

На востоке Костанайской, ночью и утром на севере Павлодарской областей ожидается туман.