Осадки ожидаются 14 января в Казахстане
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды – пройдет снег, в южной половине – осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью. Об этом передает МИА «Казинформ».
По информации РГП «Казгидромет», в Западно-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере, юго-востоке области – гололед, низовая метель, на западе, севере области – туман.
На западе, юге, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем на западе, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.
В Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель, на западе, днем в центре области ожидается усиление ветра 15-22 м/с.
На юге, западе, горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.
На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, днем на юго-западе, западе области усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.
На западе Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, днем на западе, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.
Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман.
На севере, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, ночью на западе области – туман.
На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман, на юго-западе области и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.
В южной половине Акмолинской, днем на юге Актюбинской областей ожидается низовая метель.
На востоке Костанайской, ночью и утром на севере Павлодарской областей ожидается туман.
- Полицейские помогли водителю и пассажирам на трассе в Акмолинской области
- Штормовые предупреждения на 14 января объявлены в регионах Казахстана
- Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана
- О шторме предупредили жителей девяти регионов Казахстана
- Какая погода ожидается 13 января в Казахстане
- Осадки в виде дождя и снега ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана