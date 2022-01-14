+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -14 °С
Алматы: 2 °С
USD 431.81 EUR 488.16
RUB 5.7 CNY 67.85
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Осадки ожидаются 14 января в Казахстане

14 Января 2022 00:42
Поделиться:
Осадки ожидаются 14 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов, на большей части РК ожидается неустойчивый характер погоды – пройдет снег, в южной половине – осадки в виде дождя и снега. Местами по республике ожидаются туман, гололед, усиление ветра с низовой метелью. Об этом передает МИА «Казинформ».

Новости по теме
Полицейские помогли водителю и пассажирам на трассе в Акмолинской области
Почти 1,5 тысячи грузовиков снега вывезли из столицы за ночь Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана Какая погода ожидается 13 января в Казахстане

По информации РГП «Казгидромет», в Западно-Казахстанской области днем ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на севере, юго-востоке области – гололед, низовая метель, на западе, севере области – туман.

На западе, юге, в центре Атырауской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем на западе, в центре области – усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области ожидаются гололед, низовая метель, на западе, днем в центре области ожидается усиление ветра 15-22 м/с.

На юге, западе, горных, предгорных районах Туркестанской области ожидается туман.

На юго-западе Северо-Казахстанской области ожидаются туман, днем на юго-западе, западе области усиление ветра 15-20 м/с, с низовой метелью.

На западе Восточно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, днем на западе, в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

Утром и днем на севере, в центре Кызылординской области ожидаются гололед, туман.

На севере, в центре Карагандинской области ожидаются низовая метель, ночью на западе области – туман.

На северо-востоке, в горных районах Жамбылской области ожидаются гололед, туман, на юго-западе области и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

В южной половине Акмолинской, днем на юге Актюбинской областей ожидается низовая метель.

На востоке Костанайской, ночью и утром на севере Павлодарской областей ожидается туман.


Подписывайтесь на наш канал:

#Казгидромет   #Погода  
Поделиться:
Новости по теме
Полицейские помогли водителю и пассажирам на трассе в Акмолинской области
Почти 1,5 тысячи грузовиков снега вывезли из столицы за ночь
Неблагоприятные метеоусловия прогнозируют в трех городах Казахстана
Какая погода ожидается 13 января в Казахстане
Популярное
1 Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
2 Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
3 Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
4 Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
5 Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
6 Президент РК поручил Правительству решить волнующие население вопросы - Берик Абдыгалиулы
Читайте также
Какая погода ожидается 13 января в Казахстане
Осадки в виде дождя и снега ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Сенаторы освободили от должности судью Верховного Суда РК
Прекращены полномочия депутата Сената Парламента РК Сауле Айтпаевой
Ужесточение карантина ждет с 14 января жителей Акмолинской области
Антитеррористическая операция завершена в 12 областях и двух мегаполисах РК - КНБ
Бейбит Исабаев назначен депутатом Сената Парламента РК
Президент РК поручил Правительству решить волнующие население вопросы - Берик Абдыгалиулы
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz

Архив