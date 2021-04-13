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    01:00, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Осадки ожидаются 13 апреля на юге и северо-востоке Казахстана

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть Казахстана по-прежнему будет находиться под влиянием антициклона, с связи с чем сохранится погода без осадков. Лишь на юге, северо-востоке РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов местами ожидается осадки (снег, дождь). Местами ожидаются туман, усиление ветра, на юге – гроза, возможен град, передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в Жамбылской области местами ожидается туман, усиление ветра 15-20 м/с.

    В Туркестанской области местами - усиление ветра 15-20 м/с, возможен град.

    В Акмолинской, Костанайской, ночью в Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман, днем местами в Восточно-Казахстанской, Костанайской, на юго-востоке Акмолинской – усиление ветра 15-20 м/с.

    В Карагандинской, Северо-Казахстанской, ночью и утром в Павлодарской областях местами ожидается туман, в Карагандинской области местами усиление ветра 15-20 м/с.

    В Кызылординской, днем местами в Актюбинской, в отдельном районе Алматинской областях ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


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