Осадки на юге и юго-востоке Казахстана прогнозируют 3 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На севере и северо-западе Казахстана прогнозируют погоду без осадков, в остальных частях страны ожидаются осадки в виде дождя и снега, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

По прогнозу синоптиков, большая часть Казахстана 3 февраля будет находиться под влиянием Южного циклона и атмосферных фронтальных разделов связанных с ним, сохраняется неустойчивый характер погоды - ожидаются осадки. На юге, юго-востоке и юго-западе ожидаются временами сильные осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра.

Лишь северные, северо-западные регионы РК по-прежнему находятся под влиянием отрога антициклона, в связи с чем сохраняется погода без осадков. По республике ожидается туман.

В горных районах Алматинской, днем на западе Мангистауской, ночью в горных районах Туркестанской, Жетысуской, Жамбылской областей ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега.