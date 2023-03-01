Осадки на большей части Казахстана прогнозируют синоптики 1 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз синоптической ситуации и опасных явлений погоды по территории Казахстана на 1 марта 2023 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

Погоду на большей части Республики Казахстан будет определять атлантический циклон, в связи с чем ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, на севере – низовая метель. Лишь на юге, юго-востоке и востоке страны под влиянием поля повышенного атмосферного давления сохранится погода без осадков. По территории республики ожидаются туман, усиление ветра.

Как сообщалось ранее, штормовое предупреждение объявили в 11 регионах Казахстана.