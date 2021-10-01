Осадки на большей части Казахстана ожидаются 2-4 октября

«В течение периода большая часть территории Казахстана будет под влиянием ложбины циклона, с которой ожидаются осадки в виде дождя и снега, в горных районах юго-востока страны – сильные осадки. Также по республике ожидаются туман, на северо-западе, севере, в центре и востоке – гололед, в северных регионах – низовая метель. Лишь на западе и юго-западе республики, под влиянием отрога Северо-Западного антициклона, ожидается погода без осадков», - говорится в сообщении РГП «Казгидромет».

По прогнозам синоптиков, на западе, юго-западе страны ночью ожидается 1-8 тепла, на севере региона - заморозки до 2 градусов, днем - 10-17, на юге региона - 20 тепла, на северо-западе основной фон температуры: ночью 5 мороза - 3 тепла, днем - небольшое понижение от 5-15 тепла до 0-8 тепла, на юге региона - 12 тепла, на севере и в центре основной фон температуры: ночью 5 мороза - 3 тепла, днем - небольшое понижение от 2-11 тепла до 0-8 тепла.

На востоке ночью - 3 мороза-5 тепла, днем - повышение от 3-11 до 7-15 тепла.

На юге основной фон температуры: ночью 0-8 тепла, на севере региона и в горных районах - заморозки до 3 градусов, днем - 12-20 тепла. На юго-востоке основной фон температуры ночью - 0-8 тепла, на севере региона и в горных районах - заморозки до 3 градусов, днем - небольшое повышение от 4-12 до 7-15 тепла.



