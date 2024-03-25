Осадки могут спровоцировать потоки талой воды в СКО

В Северо-Казахстанской области с 26 по 31 марта прогнозируется выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, передает корреспондент агентства Kazinform.

По информации областного филиала РГП «Казгидромет», ожидается интенсивное таяние снега.

Учитывая значительное его количество, осеннее увлажнение почвы и наличие ледяной корки, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды, ослаблению ледовых явлений, подъемам уровней воды на малых реках области. Возможны разливы и подтопления.