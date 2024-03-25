Осадки могут спровоцировать потоки талой воды в СКО
В Северо-Казахстанской области с 26 по 31 марта прогнозируется выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, передает корреспондент агентства Kazinform.
По информации областного филиала РГП «Казгидромет», ожидается интенсивное таяние снега.
Учитывая значительное его количество, осеннее увлажнение почвы и наличие ледяной корки, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды, ослаблению ледовых явлений, подъемам уровней воды на малых реках области. Возможны разливы и подтопления.
— Один циклон по северу может задеть в виде снега, с южной стороны должен 26-27-го марта подойти. Сохранятся дневные и ночные положительные температуры. По Акмолинской области уже пошла талая вода, по западу Казахстана есть факты. Мы предупреждаем департамент по ЧС за 2-3 дня, чтобы они могли своевременно направить группировки, — прокомментировала директор филиала Кымбат Мергалимова.