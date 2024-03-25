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    23:01, 24 Март 2024 | GMT +6

    Осадки могут спровоцировать потоки талой воды в СКО

    осадки
    Фото: pixabay

    В Северо-Казахстанской области с 26 по 31 марта прогнозируется выпадение осадков в виде дождя и мокрого снега, передает корреспондент агентства Kazinform.

    По информации областного филиала РГП «Казгидромет», ожидается интенсивное таяние снега.

    Учитывая значительное его количество, осеннее увлажнение почвы и наличие ледяной корки, впитывание талой воды в почву будет затруднено, что приведет к образованию поверхностного стока воды, ослаблению ледовых явлений, подъемам уровней воды на малых реках области. Возможны разливы и подтопления.

    — Один циклон по северу может задеть в виде снега, с южной стороны должен 26-27-го марта подойти. Сохранятся дневные и ночные положительные температуры. По Акмолинской области уже пошла талая вода, по западу Казахстана есть факты. Мы предупреждаем департамент по ЧС за 2-3 дня, чтобы они могли своевременно направить группировки, — прокомментировала директор филиала Кымбат Мергалимова.

    Теги:
    ДЧС Северо-Казахстанская область СКО Снег Паводки
    Олеся Жуковень
    Автор
    Олеся Жуковень
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