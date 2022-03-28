Осадки, метель, усиление ветра, туман и гололед ожидаются 28 марта в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Опубликован прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 28 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«На большую часть Казахстана будет оказывать влияние северо-западный циклон и связанные с ним атмосферные фронты, в связи с чем, ожидаются осадки в виде дождя и снега. По Казахстану ожидаются усиление ветра, туман, гололед, в северной половине – низовая метель», - говорится в сообщении синоптиков.

На юге, западе, востоке Акмолинской области ожидается туман, низовая метель, днем усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, западе, юге Актюбинской области ожидается низовая метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с.

На юге и востоке Алматинской области – усиление ветра 15-20 м/с, ночью на юге, востоке и в горных районах области - туман.

На севере, западе Атырауской области ожидается метель, гололед, на большей части области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель, на дорогах гололедица, на западе области усиление ветра 15-20 м/с.

На юге, северо-востоке и в горных районах Жамбылской области ожидается туман, на юго-западе области и в горных районах усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, юго-востоке Западно-Казахстанской области – гололед, туман, на большей части области усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области – низовая метель, днем на западе области – гололед, ветер 15-20 м/с.

В Костанайской ожидается усиление ветра 15-20 м/с, на западе, севере порывы 25 м/с, на западе, севере области - низовая метель, гололед, на востоке области – туман.

На севере Кызылординской области – туман, днем в центре области усиление ветра 15-20 м/с.

Ночью на северо-западе, днем на большей части Мангыстауской области – ветер 15-23 м/с, ночью на западе области – туман, днем на востоке области пыльная буря.

В Павлодарской области на дорогах ожидается гололедица, на севере области – туман.

Днем на западе Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель, гололед, ветер 15-20 м/с, ночью и утром на востоке области – туман.

На севере, западе и в горных районах Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, утром и днем в горных районах порывы 23-28 м/с.