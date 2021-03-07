Осадки и ветер прогнозируют 7 марта на большей части территории Казахстана

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Дождь со снегом и ветер прогнозируют на большей части территории Казахстана 7 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В Нур-Султане переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём до -2 градусов.

В Алматы переменная облачность, без осадков, ветер до 5 м/с. Температура ночью до +2 градусов, днём 10-12 тепла.

В Шымкенте переменная облачность, дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса тепла, днём 7-9 тепла.

В Актау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём 4-6 градусов тепла.

В Актобе переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью до -2 градусов, днём до +2 градусов с дальнейшим понижением.

В Атырау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью и днём до +2 градусов.

В Караганде переменная облачность, без осадков, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 8-10 градусов мороза, днём 1-3 мороза.

В Кокшетау переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём до +2 градусов.

В Костанае переменная облачность, осадки, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 12-14 градусов мороза, днём до -2 градусов.

В Кызылорде переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса мороза, днём 7-9 тепла.

В Павлодаре переменная облачность, осадки, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 4-6 градусов мороза, днём до +2 градусов.

В Петропавловске переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 17-19 градусов мороза, днём от -1 до + 1 градуса.

В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 7-9 тепла.

В Таразе переменная облачность, дождь со снегом, ветер 5-10 м/с. Температура воздуха ночью до +2 градусов, днём 8-10 тепла.

В Туркестане переменная облачность, дождь, ветер 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём 8-10 тепла.

В Уральске переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью и днём 2-4 градуса мороза.

В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 2-7 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём до -2 градусов.