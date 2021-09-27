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    00:00, 27 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Осадки и ветер ожидаются в Казахстане 27 сентября

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части республики сохраняется неустойчивый характер погоды, под влиянием фронтальных разделов пройдут дожди, на западе сильные, на севере, северо-западе республики - осадки (дождь, снег), на севере-западе - сильные. По республике ожидается усиление ветра, на юге - с пыльной бурей, на юге, западе – гроза. Об этом передает МИА «Казинформ».

    По информации РГП «Казгидромет», в Северо-Казахстанской области ожидается ветер 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Акмолинской области - усиление ветра 15-20 м/с, днем на севере области порывы 23-28 м/с.

    В Туркестанской области ожидается усиление ветра 15-20, в горных районах порывы 25 м/с, на севере, западе области с пыльной бурей.

    В Кызылординской области ночью на большей части, днем на севере области - гроза, усиление ветра 15-20, порывы 23 м/с.

    В Карагандинской области ночью на севере, в центре ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем на большей части 15-20, порывы 23 м/с.

    В Западно-Казахстанской области на северо-востоке - гроза, днем на юго-западе области усиление ветра 15-20 м/с.

    В Актюбинской области днем на западе, юге ожидается гроза, днем на юге усиление ветра 15-20 м/с.

    В Атырауской области ночью на юге, днем на большей части - усиление ветра 15-20 м/с.

    В Жамбылской области западе, юго-западе, востоке, юго-востоке ожидается усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с.

    В Алматинской области ожидается утром и днем усиление ветра 17-22 м/с.

    В Мангистауской области на севере, в Костанайской области на юге и на севере, в Восточно-Казахстанской области на северо-востоке, в Павлодарской области днем на юге, западе - усиление ветра 15-20 м/с.

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