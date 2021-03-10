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    00:27, 10 Март 2021 | GMT +6

    Осадки и ветер ожидаются 10 марта в Казахстане

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Осадки и ветер прогнозируют на большей части территории Казахстана 10 марта, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В Актау переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью до +2 градусов, днём 5-7 тепла.

    В Актобе переменная облачность, без осадков, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днём 2-4 градуса мороза.

    В Атырау облачно, снег, ветер 9-14, порывы до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью 2-4 градуса мороза, днём до -2 градусов.

    В Караганде переменная облачность, осадки, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём до +2 градусов.

    В Кокшетау переменная облачность, снег, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 10-12 градусов мороза, днём 4-6 мороза.

    В Костанае облачно, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура ночью 8-10 градусов мороза, днём 2-4 мороза.

    В Кызылорде переменная облачность, дождь со снегом, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 1-3 градуса тепла, днём 4-6 тепла.

    В Павлодаре переменная облачность, осадки, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 15-17 градусов мороза, днём 1-3 тепла.

    В Петропавловске переменная облачность, снег, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём 4-6 мороза.

    В Талдыкоргане переменная облачность, без осадков, ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов мороза, днём 14-16 тепла.

    В Таразе переменная облачность, дождь, ветер 9-14, порывы до 15-20, местами до 23-28 м/с. Температура воздуха ночью 3-5 градусов тепла, днём 15-17 тепла.

    В Туркестане переменная облачность, дождь, гроза, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 9-11 тепла.

    В Уральске переменная облачность, осадки, ветер 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 9-11 градусов мороза, днём 7-9 мороза.

    В Усть-Каменогорске переменная облачность, без осадков, ветер 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 5-7 градусов мороза, днём 3-5 тепла.

    В Нур-Султане переменная облачность, осадки, ветер 9-14, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 11-13 градусов мороза, днём до +2 градусов.

    В Алматы переменная облачность, дождь, ветер 2-7 м/с. Температура ночью 2-4 градуса тепла, днём 13-15 тепла.

    В Шымкенте облачно, дождь, гроза, ветер 8-13, порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 6-8 градусов тепла, днём 9-11 тепла.

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