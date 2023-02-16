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Осадки и усиление ветра прогнозируют в Казахстане 16 февраля

16 Февраля 2023, 00:07
Осадки и усиление ветра прогнозируют в Казахстане 16 февраля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Под влиянием ложбины северо-западного циклона и атмосферных фронтальных разделов связанных с ней на большей части РК сохраняется неустойчивый характер погоды. Об этом передает МИА «Казинформ».

По информации РГП «Казгидромет», 16 февраля в республике пройдет снег, на западе, юго-западе, юге, юго-востоке - осадки (снег, дождь), усиление ветра, низовая метель, туман, гололед.

В Туркестанской области утром и днем на юге, западе, в горных и предгорных районах ожидается сильный дождь, в Западно-Казахстанской области на юге, в Атырауской области днем на востоке, в центре - сильный снег, в Жамбылской области ночью в горных районах - сильный снег, днем на юге области, в горных районах - сильные осадки (дождь, снег).

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