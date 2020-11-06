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Осадки и усиление ветра ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток

6 Ноября 2020 11:16
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Осадки и усиление ветра ожидаются в Казахстане в ближайшие трое суток

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В ближайшие трое суток на большую часть Казахстана окажет влияние ложбина циклона из районов Белого моря. Пройдут осадки, в южной и восточной части в конце периода сильные, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РГП «Казгидромет».

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Ожидается на большей части страны усиление ветра. Местами туман, гололед и низовая метель.

Ранее сообщалось о том, что на территории республики ожидается погода преимущественно без осадков с постепенным повышением температуры воздуха. Местами по республике ожидается туман, усиление ветра.

В Акмолинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, гололед, днем – усиление ветра 15-20 м/с. В Мангыстауской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, ночью и утром в Северо-Казахстанской областях местами ожидается туман, в Павлодарской и Северо-Казахстанской областях днем местами усиление ветра 15-20 м/с. В Туркестанской области днем местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.


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#Казгидромет   #Погода  
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