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    00:01, 05 Март 2023 | GMT +6

    Осадки и усиление ветра ожидаются 5 марта в Казахстане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории РК будет находится под влиянием Северо-западного циклона, и связанного с ним атмосферными фронтами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

    В Казахстане ожидаются осадки (дождь, снег), усиление ветра, на севере, востоке, в центре республики - с низовой метелью. На юге страны – гроза. По РК ожидаются туман и гололед.

    В горных районах Жамбылской области ожидаются сильные осадки, днем в горах Туркестанской области – сильный дождь.

    Теги:
    Казгидромет Погода Главная
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