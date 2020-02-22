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Осадки и туман ожидаются в Казахстане 22 февраля

22 Февраля 2020 00:35
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Осадки и туман ожидаются в Казахстане 22 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Большая часть территории Казахстана будет находиться под влиянием ложбины циклона, и связанные с ним атмосферные фронты вызовут осадки в виде дождя и снега. Об этом передает МИА «Казинформ».

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По информации РГП «Казгидромет», на западную территорию РК будет оказывать влияние поле повышенного атмосферного давления, в связи с чем ожидается погода без осадков. Местами по республике ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра.

В Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель, усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, утром и днем на юго-западе области 30 м/с и более.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, ночью – гроза, усиление ветра 15-20, ночью и утром порывы 23-28 м/с.

В Алматинской области ночью и утром местами ожидается туман, ночью в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.

В Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидаются туман, метель, гололед, усиление ветра 15-20 м/с, в Жарминском районе порывы 25 м/с.

В Кызылординской области местами ожидаются туман, гололед, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Акмолинской, Мангистауской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Павлодарской областях местами ожидается туман.


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Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
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