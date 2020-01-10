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Осадки и туман ожидаются 10 января в Казахстане

10 Января 2020 00:01
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Осадки и туман ожидаются 10 января в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивый характер погоды, на юге и юго-западе местами ожидаются осадки, на остальной территории республики - снег. Местами по республике сохраняется туман, на юге и западе - гололед, в Жамбылской области ожидается низовая метель, передает МИА «Казинформ».

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По информации Казгидромета, в Жамбылской области местами ожидаются туман, гололед, низовая метель.

В Туркестанской области местами ожидаются туман, днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Кызылординской области местами – туман, гололед, утром и днем усиление ветра 15-20 м/с.

В Мангистауской области местами ожидаются туман, днем –гололед.

В Атырауской области местами – туман, гололед.

В Северо-Казахстанской, Акмолинской, Алматинской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Костанайской, Павлодарской, Карагандинской, Восточно-Казахстанской областях местами ожидается туман.

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Ключевые слова: Погода,
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