24 Мая 2022 23:45

Осадки и пыльные бури ожидаются в Казахстане 25 мая

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Дожди с грозами и пыльные бури ожидаются 25 мая на территории страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

« С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части РК пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер. Под влиянием отрога антициклона на севере, востоке, юге, в центре страны ожидается погода без осадков. На юго-западе, юге РК – пыльная буря», - говорится в сообщении синоптиков.

Ночью в восточной половине Западно-Казахстанской области ожидаются гроза, град, шквал, днем на северо-востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе, востоке области – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, усиление ветра 15-20 м/с.

На севере, востоке, юге Мангистауской области ожидаются гроза, пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на востоке Актюбинской области ожидается гроза, усиление ветра 15-18 м/с.

На востоке Атырауской области ожидается усиление ветра 15-20 м/с, ночью на востоке области – гроза.

Днем на юге, востоке, в горных районах Алматинской области ожидается гроза, при грозе – усиление ветра 15-20 м/с.

Днем в центре и на севере Кызылординской области – пыльная буря, усиление ветра 15-20 м/с.

Днем на севере, западе Акмолинской, Северо-Казахстанской, в горных районах Туркестанской, ночью на юго-востоке Карагандинской, ночью в Аягозском районе Восточно-Казахстанской областей ожидается усиление ветра 15-20 м/с.

В Жарминском районе Восточно-Казахстанской, в центре Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.