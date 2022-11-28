Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Погода

Осадки и повышение температуры ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

28 Ноября 2022, 12:17
Осадки и повышение температуры ожидаются в Казахстане в ближайшие три дня

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Прогноз погоды по Казахстану на 29 ноября – 1 декабря 2022 года опубликовала пресс-служба РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

29-30 ноября восточные регионы страны останутся под влиянием отрога холодного Серверного антициклона, в связи с чем морозы сохранятся. На остальной территории Казахстана ожидается спад морозов. 30 ноября – 1 декабря на большую часть страны ожидается выход Южного циклона, который принесет с собой осадки, в горных районах юга и юго-востока – сильные осадки в виде дождя и снега, и повышение температуры воздуха. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-востоке гололед, на севере, востоке, в центре метель.

Температура воздуха ночью западе страны 5-15 мороза, на северо-западе 10-28 мороза, в северных регионах 15-25 мороза, в центре страны 5-20 мороза, на востоке республики 33-43 мороза, в конце периода повышение до 20-30 мороза, на юге 7 мороза-3 тепла, на юго-востоке повышение от 5-15 до 0-8 мороза.


Теги:
Новости по теме
Увязших в снегу водителей спасали в Костанайской области
Учащиеся второй смены в Абайской области перешли на онлайн-обучение из-за погоды
Полиция в Павлодаре собирает бездомных в мороз по колодцам и теплотрассам
Читайте также
Увязших в снегу водителей спасали в Костанайской области
Учащиеся второй смены в Абайской области перешли на онлайн-обучение из-за погоды
Полиция в Павлодаре собирает бездомных в мороз по колодцам и теплотрассам
Более 20 человек спасли сотрудники ДЧС на дорогах Карагандинской области
Занятия в столичных школах для учащихся второй смены не отменяются
Дороги республиканского значения открыты по всем направлениям — КазАвтоЖол
Дорогу из Астаны в Ерейментау открыли для движения
Неблагоприятные метеоусловия будут в Астане, Алматы и еще 4 городах РК
Новости партнеров
Популярное
1 Президент Казахстана прибыл с официальным визитом в Россию
2 Ермек Сагимбаев назначен председателем КНБ РК
3 В пяти областях Казахстана закрыли дороги из-за сильного мороза
4 Авария на ТЭЦ в Экибастузе: Президент дал ряд поручений Правительству
5 Наталья Годунова назначена председателем Высшей аудиторской палаты

Лента новостей