Осадки и потепление прогнозируют в Казахстане 25-27 января

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидаются осадки в виде дождя и снега, порывистый ветер, в западных, северных, центральных и восточных регионах с низовой метелью. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казгидромет.

На юге и юго-востоке республики - гололедные явления. В ночные и утренние часы местами ожидается туман. Биже к 27 января ожидается повышение дневных температур: в западных регионах до 0…8 мороза, в северных, центральных регионах до 7…15 мороза, на востоке страны до 7…20 мороза, в южных регионах до 0…10 тепла.