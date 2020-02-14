Новости
Осадки и похолодание – прогноз погоды в Казахстане на 15 – 17 февраля
14 Февраля 2020 13:37
Поделиться:
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 15 – 17 февраля 2020 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».
Новости по темеКакая погода ждет казахстанцев 14 февраля Метель, туман и гололед ожидаются в РК 14 февраля Погода на 13 февраля: осадки ожидаются в большинстве регионов Казахстана
«В выходные дни в южной половине Казахстана ожидается преобладание пасмурной погоды с осадками, туманом и гололёдом. Такая погода будет связана с циклоном, смещающимся со Средней Азии. А в северной половине республики снегопады, метели, сильный юго-западный ветер будут вызывать атмосферные фронты, перемещающимися с Европейской части России. Небольшое понижение температуры воздуха начнётся уже в воскресенье, и она станет близкой к средним многолетним значениям февраля», - говорится в прогнозе синоптиков.
Ключевые слова: Казгидромет, Погода,
Поделиться:
Загрузка...
Оставить комментарий
Читайте также
- Из-за непогоды возобновлена работа оперативных штабов в четырех регионах страны
- Отменены занятия для учащихся начальных классов в Акмолинской и Восточно-Казахстанской областях
- 11 участков автотрасс в пяти областях закрыто из-за непогоды
- Какая погода ждет казахстанцев 14 февраля
- Метель, туман и гололед ожидаются в РК 14 февраля
- Из-за непогоды отменены занятия для учеников школ двух областей
Загрузка...
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн
Редактор
Гульмира Байзакова
954-047
Редактор
Ринат Дусумов
954-047
Редактор
Махаббат Сыздыкова
954-047