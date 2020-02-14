Осадки и похолодание – прогноз погоды в Казахстане на 15 – 17 февраля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды на 15 – 17 февраля 2020 года распространило РГП «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«В выходные дни в южной половине Казахстана ожидается преобладание пасмурной погоды с осадками, туманом и гололёдом. Такая погода будет связана с циклоном, смещающимся со Средней Азии. А в северной половине республики снегопады, метели, сильный юго-западный ветер будут вызывать атмосферные фронты, перемещающимися с Европейской части России. Небольшое понижение температуры воздуха начнётся уже в воскресенье, и она станет близкой к средним многолетним значениям февраля», - говорится в прогнозе синоптиков.