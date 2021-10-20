Осадки и похолодание: прогноз погоды на три дня в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прогноз погоды по Казахстану на 21-23 октября 2021 года представил «Казгидромет», передает МИА «Казинформ».

«Циклон из районов Мурманска принесет с собой осадки в виде дождя и снега, 22 октября на востоке, юге и в горных районах юго-востока страны – сильные осадки, гололед, усиление ветра, на севере, в центре и востоке страны с низовыми метелями, а также понижение температуры воздуха ночью до 3 мороза-2 тепла, днем - до 2-10 тепла. С 22 октября на западные регионы страны будет оказывать влияние антициклон, в связи с чем ожидается постепенное прекращение осадков и повышение температуры воздуха днем до 15-22 тепла», - говорится в сообщении.